Prime indiscrezioni sulla nuova maglia home dell’Inter per la stagione 2022-23. Il sito FootyHeadlines, infatti, ha pubblicato alcune immagini che raffigurano la divisa nerazzurra, con il ritorno delle strisce verticali classiche al posto di quelle sfumate. Spiega il sito specializzato: "Il design è futuristico con una nuova tonalità di blu che appare per la prima volta sulla maglia home. La maglia da casa Nike Inter 2022-2023 presenta ampie strisce nere e blu davanti, sul retro e sulle maniche. La parte bassa della schiena presenta il logo Lenovo in bianco, colore anche del marchio Nike e del logo dello sponsor principale. Il collo interno della maglia vanta una grafica personalizzata dello stemma, proprio come le maglie del Corinthians e dell'Hertha Berlino".