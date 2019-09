L'acquisto a titolo definitivo di Gabriel Barbosa è una priorità del Flamengo, che vorrebbe riscattarlo dall'Inter al termine del prestito che scade il prossimo 31 dicembre. Lo ha confermato oggi Marcos Braz, vice presidente del club brasiliano, che ai giornalisti presenti in conferenza stampa ha spiegato che la trattativa con i nerazzurri è cominciata lo scorso luglio, quando i rappresentanti del club brasiliano volarono in Europa per trattare Mario Balotelli, che poi scelse di declinare l'offerta per accasarsi al Brescia. Lo riporta Lance!.