Dietro alla scelta Correa da parte di Simone Inzaghi, c'è una scelta ben precisa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“El Tucu riempie un buco nella rosa dell’Inter, aggiunge qualità, imprevedibilità, un numero non esagerato di gol ma di sicuro soluzioni tattiche che fino a ieri l’Inter non possedeva. Eccola qui, la risposta di tanta insistenza da parte di Simone Inzaghi, nel chiedere l’argentino. All’allenatore erano stati prospettati anche altri nomi. È circolato quello di Belotti, per la verità anche (anzi, soprattutto) una maniera della società nerazzurra per stanare Lotito e avvicinarlo alla fatidica quota dei 30 milioni”.