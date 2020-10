La difesa dell'Inter soffre le assenze di Young e Bastoni. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte potrebbe risolvere gli attuali problemi con il rientro di questi due calciatori.



“L’acqua che entra da tutte le parti è la fotografia, le fasce esposte al vento sono la diagnosi, i rientri di Bastoni e Young e l’incastro giusto in mezzo al campo sono la soluzione. Ecco il Bignami del caso difesa Inter, operazione sulla bocca di tutti da sabato sera, per un reparto che ha smarrito le certezze”.