Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro il Real Madrid, l'Inter ha presentato ufficialmente la sua terza divisa da gara. Come rivelato dalle anticipazioni delle passate settimane, sarà una maglia dallo sfondo nero ma multicolorata all'altezza del petto: una maglia dal significato "politico", per confermare l'impegno del club nerazzurro a farsi promotore di messaggi di uguaglianza e di lotta ad ogni forma di discriminazione.



| THIRD KIT



Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c'è un confine a dividerci. Ma non c'è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.



Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj — Inter (@Inter) September 14, 2021