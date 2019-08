Come riportato da Sky Sport, l'Inter potrebbe non fermarsi all'operazione Alexis Sanchez che completerà l'attacco. Beppe Marotta e Piero Ausilio infatti valutando anche la possibilità di fiondarsi su un nuovo centrocampista da regalare ad Antonio Conte, a patto che però vadano via sia Borja Valero che Joao Mario, scenario ancora tutt'altro che sicuro. Solo a queste condizioni si proverà un altro colpo in mediana