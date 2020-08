Nuovo sponsor per l'Inter, che non si prenderà il consueto spazio al centro della maglia, ma la manica. Dalla prossima stagione, sulle strisce nerazzurre a zig-zag della manica sinistra ci sarà IC Markets, società finanziaria con sede a Sydney fondata nel 2007. Come riporta Calcio e Finanza, è stato firmato un contratto triennale che prevede una commissione fissa di 4,5 milioni di euro per il primo anno, 4,8 per il secondo e 5 per il terzo. Inoltre, ci saranno anche bonus legati ai risultati sportivi.



Atalanta, Bologna, Fiorentina, Spal e Torino sono le altre società con lo sponsor di manica, e nessuna ha un accordo più ricco di quello dell'Inter. Anche il Milan sta cercando un accordo simile.