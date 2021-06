Se Inter e Chelsea avessero trovato un accordo per Hakimi, inserendo Alonso come contropartita tecnica, la valutazione dell'esterno sarebbe stata di una ventina di milioni. Ma dopo che l'affare è sfumato, dall'Inghilterra fanno sapere che il suo prezzo è lievitato. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'Inter potrebbe andare su altre piste.



“I movimenti dei Blues, comunque, sono serviti all’Inter per alzare la posta con il Psg. Il “contrappasso”, però, è che adesso Marcos Alonso potrebbe diventare un miraggio o quasi. Per Hakimi, infatti, il Chelsea aveva accettato di mettere sul piatto una cinquantina di milioni più il cartellino dello spagnolo, valutato quindi non più di 20. Ora, però, quelle condizioni non valgono più. Il prezzo del mancino ex-Fiorentina, insomma, è già salito e l’Inter potrebbe ritrovarsi obbligata ad inseguire altri obiettivi”.