L'Inter, caduta contro il Sassuolo, intende rialzarsi in fretta e Beppe Marotta ha prontamente indicato la strada da percorrere. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Cosa fa l’Inter dopo una lezione? Impara. Il Sassuolo si è improvvisato insegnante per una sera: sbarazzino, coraggioso, ha mandato dietro la lavagna i campioni di Italia come nessuno aveva mai osato fare in Italia. Così ha messo a nudo certi limiti che erano stati sapientemente mascherati. I nerazzurri hanno comunque già assorbito i due schiaffoni di domenica e già ieri hanno organizzato una tattica ripartenza e mandato la contraerea in tv. Beppe Marotta ha parlato a Sky, perché tutti, tifosi e avversari, capissero: l’Inter avrà pure le ossa ammaccate dal ciclo terribile appena finito, ma è intenzionata a riprendere la marcia interrotta verso la seconda stella”.