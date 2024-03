Inter, ecco perché serve un’altra punta: Lautaro e Thuram sono sfiniti

Insieme hanno trascinato l’Inter in campionato e in Europa ma adesso la stanchezza affiora e lì davanti l’Inter paga dazio. La ThuLa è tutt’altro che piena, anzi, a tratti neanche si vede ma quel che è peggio è che sia Lautaro che Thuram sprecano parecchio, più il francese a dirla tutta.

IL VUOTO - Ingiusto concentrare tutto su loro due, anche perché hanno trascinato la carretta per tanto, probabilmente troppo tempo, visto che alle loro spalle c’è spesso stato il vuoto con Arnautovic e Sanchez. Naturale doversi aspettare un periodo di flessione, che puntualmente è arrivato. D’altronde era annunciato. Ed ecco perché negli ultimi giorni si sta facendo insistente la voce che vuole l’Inter cercare un’altra punta sul mercato.

LEZIONE DA IMPARARE - Adesso c’è la sosta e Inzaghi spera di riavere a disposizione il tandem delle meraviglie con le giuste energie fisiche e mentali. Una speranza che può diventare cosa assai concreta visto che i nerazzurri potranno concentrarsi solo sul campionato, ma questa è una lezione che in viale della Liberazione non potranno trascurare in vista della prossima stagione. Alle spalle della ThuLa è necessaria qualche stellina a corredo perché tirare troppo la corda è controproducente per tutti.