L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter e di Luciando Spalletti, spiegando come il tecnico toscano possa sorridere in vista del mese di febbraio.



“Febbraio è il secondo mese più prolifico della storia dell’allenatore nel campionato italiano: 1,88 punti di media a partita. Meglio Spalletti ha fatto solamente a maggio, ma il dato in quel caso è decisamente meno significativo, considerando l’avvicinarsi del finale di campionato con i risultati che spesso vengono influenzati dalla classifica”.