La nuova Inter di Antonio Conte si erge su idee e principi rivoluzionari. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l'acquisto di Sensi, percepito inizialmente come un doppione di Brozovic, si sia invece rivelato utile anche e soprattutto al croato, che oggi ha meno responsabilità nella fase di costruzione del gioco.



“La prima mossa della rivoluzione è stata già di per sé rivoluzionaria. L’Inter acquista Sensi e pensi: «è arrivato il play». Che in fondo è una mezza verità, ma è l’altra metà della storia che ha dato all’Inter lo sprint verso il primato. Conte ha portato furore, intensità e idee, diventate vincenti con la scelta del doppio play. Sensi è l’accentratore, la calamita della fase offensiva. Ma il Sensi tuttocampista ha liberato finalmente Brozovic dall’imbarazzo di essere l’unica mente. In 6 giornate Sensi ha fatto 77 passaggi a Brozo e ricevuto da lui 80 palloni. Si cercano e si trovano, permettendo all’altro di liberarsi al tiro o all’imbucata letale. Questione di tempo e spazio, di dettagli vincenti”.