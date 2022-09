Da quando è a capo dell'Inter, la famiglia Zhang ha immesso oltre 800 milioni nel club nerazzurro. Questo è quanto scrive e dimostra la Gazzetta dello Sport.



“Al 30 giugno 2021, quindi, le risorse complessive apportate dalla proprietà nelle casse dell’Inter sono pari a 700 milioni: oltre all’aumento di capitale di 142 milioni, prestiti per 411 (di cui 347 convertiti in conto capitale) e partnership commerciali (dai naming rights della Pinetina alle academy cinesi) del valore di 180 milioni. Escludendo i 4 milioni di rimborso di una parte della quota-capitale del prestito e i 29 di interessi pagati (su 50 milioni maturati al 30 giugno 2021), si arriva così a quota 700 milioni. Se aggiungiamo i soldi necessari per l’acquisto del club, il totale dell’esposizione degli Zhang sull’operazione Inter arriva a quasi 830 milioni. Un impegno ciclopico che sarebbe stato giustificato da un’espansione a tutto tondo di Suning in Europa e, quindi, dal ritorno indiretto sull’investimento. Quel progetto, tuttavia, non si è mai affermato”.