Luciano Spalletti è costato tanto all'Inter. L'esonero dell'ex allenatore nerazzurro, infatti, è costato 25,8 milioni di euro. Questa la cifra che rientra nel 'Fondo per rischi e oneri': "Euro 25.811 migliaia relativi all’accantonamento dell’esercizio degli oneri per retribuzioni contrattualmente dovute al personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, data di cessazione dei singoli contratti".