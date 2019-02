Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la clausola rescissoria da 125 milioni di euro presente nel suo contratto, Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona per una cifra non superiore ai 30 milioni di euro. Decisiva per l'Inter, il club ad oggi maggiormente interessato, sarà la volontà del giocatore di lasciare la squadra blaugrana in caso di mancato accordo sull'eventuale rinnovo.