L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in evidenza un nuovo record raggiunto dall'Inter di Simone Inzaghi.



“L’Inter in Laguna ha detto 33 e il medico ha dato il responso: il paziente gode di ottima salute. Anzi, non era mai stato così bene. I nerazzurri segnano almeno un gol a partita dall’inizio del ritorno 2020-21: 33 di fila appunto, record di sempre”.