Attorno all'Inter c'è grande entusiasmo e la Gazzetta dello Sport evidenzia questo aspetto comunicando l'aumento delle presenze allo stadio da parte dei tifosi. Merito anche di Antonio Conte, che a dodici giornate dall'inizio di campionato è in scia alla Juventus con un solo punto di distacco.



“Un anno fa a metà novembre l’Inter aveva 62.652 spettatori di media grazie anche al sold out del derby vinto all’ultimo istante con Icardi; quest’anno è salita a 64.593 e il botto l’ha fatto con la Juventus con 75 mila spettatori. un’impennata non da poco, naturale conseguenza di quello che Lukaku, Lautaro, Berella e Brozovic stanno facendo dentro il campo”