L'Inter ha riconquistato i propri tifosi in campo e fuori e con l'accesso alla prossima Champions League anche i ricavi da abbonamento allo stadio sono previsti in crescita. Secondo la Gazzetta dello Sport rispetto a questo periodo del 2017, gli abbonamenti già staccati per la stagione 2018-19 sono in crescita del 30% e si è superata la quota della doppia cifra. Siamo solo nel corso della fase 1 della campagna abbonamenti. Una fase che terminerà martedì 12 giugno e che consente di abbonarsi usufruendo di uno sconto fino al 70%".