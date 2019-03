A San Siro alle 21 Inter ed Eintracht Francoforte si giocano l'accesso ai quarti di finale di Europa League. A dirigere il match sarà l’arbitro Ovidiu Haţegan, che sarà assistito da Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe. Gli assistenti arbitrali aggiunti saranno Radu Petrescu e Sebastian Colţescu, mentre il Quarto uomo sarà Radu Ghinguleac. Di seguito gli episodi da moviola della sfida analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



63' - Ammonito Rode per aver fermato una ripartenza in contropiede di Vecino. Corretta la decisione dell'arbitro.



57' - Ammonito Haller per un peptone ai danni di de Vrij.



52' - Ammonito Borja Valero per un intervento in ritardo su Jovic.



27' - Annullato il 2-0 all'Eintracht Francoforte. Sul cross di da Costa, Haller è in posizione di fuorigioco quando batte Handanovic con un tocco ravvicinato. Corretta la chiamata dell'assistente dell'arbitro.



20' - Ammonito D'Ambrosio per un intervento rude ai danni di Gacinovic.