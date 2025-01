Inter, elongazione agli adduttori per Calhanoglu: quando torna e quante partite salta

Dopo essersi fermato al 34' della finale di Supercoppa Italiana persa per 2-3 contro il Milan,: il turco aveva avuto un problema all'adduttore che lo aveva costretto ad abbandonare il campo in quel di Riyad.si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.

-​ Un sospiro di sollievo, in ogni caso, per l'ambiente meneghino, dato che gli esami hanno escluso potenziali lesioni che avrebbero tenuto ai box il turco ex Milan per un periodo prolungato. Non è da sottovalutare la sua condizioni, ma la speranza dello staff medico e tecnico nerazzurro è chee, al massimo, il recupero della scorsa giornata con il Bologna.- se non prima - del 19 gennaio e per l'incontro di Champions League dove i nerazzurri affronteranno lo Sparta Praga.

- Un'assenza importante per la formazione allenata da Simone Inzaghi, con il tecnico piacentino che dovrà ridisegnare il proprio centrocampo in vista delle prossime sfide. Senza il proprio play in mediana,, con Barella e Mkhitaryan ad affiancare l'albanese nella zona nevralgica del campo.del centrocampo nerazzurro. In tal caso, sia l'ex Napoli che Frattesi avrebbero una chance in più di giocarsi un posto come mezzala.

