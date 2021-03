Conte è un tecnico che cerca spesso di portare nelle sue squadre giocatori con cui in passato è riuscito a instaurare rapporti di stima e fiducia, sul campo e fuori.Nonostante il valore indiscusso, confermato anche dalla fiducia di Mancini per la sua Nazionale, Emerson sta vivendo una stagione difficile al Chelsea. L'ex Roma non trovava molto spazio con Lampard e la musica non è cambiata nemmeno con Tuchel.Il Chelsea può aprire all'addio di Emerson ma alle proprie condizioni: