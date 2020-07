Dopo Hakimi, l'Inter vuole rinforzare la fascia sinistra. Il nome in cima alla lista di Conte è quello di Emerson Palmieri, esterno mancino del Chelsea: come riporta Sportmediaset le parti sono vicine, con i nerazzurri che sono pronti a offrire 20 milioni di euro più 5 di bonus ai Blues per l'ex Roma.