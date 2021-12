L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come entro fine anno verranno formalizzati i rinnovi dei dirigenti dell'Inter.



“I rinnovi di Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e Samaden hanno già avuto l’ok di Zhang: si tratta solamente di formalizzare gli accordi, in pratica di stilare i contratti. Avverrà in questi giorni, comunque entro la fine del 2021. E la nuova scadenza sarà per tutti 2024. In fondo, il modello si sta confermando vincente. Marotta stesso, intervenuto anche lui al fianco di Inzaghi, ha tenuto a sottolineare i risultati sportivi e a ringraziare per l’impegno la proprietà, Antonello ha ripercorso le tappe che hanno portato al successo e fissato i prossimi traguardi”.