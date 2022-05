Nuovo settlement agreement in vista per l'Inter con la UEFA. I nerazzurri, dopo averne firmato uno nel 2015, si aspettano di firmare un nuovo accordo con la confederazione calcistica europea: si tratta, brevemente, di un'intesa con la UEFA che prevede determinati paletti a livello economico e sportivo per gli anni a venire, necessaria in caso di "sforamento" dagli obblighi previsti dal Fair Play Finanziario.