L'era Inzaghi è appena iniziata: media punti da record, il migliore nella storia dell'Inter

GS

L’ennesimo successo di un 2024 costellato di sole vittorie. L’Inter di Simone Inzaghi non conosce il significato della parola sconfitta, da quando è cominciato il nuovo anno. Il dominio mostrato contro l’Atalanta (4-0 a San Siro) ha manifestato lo strapotere fisico, mentale e tattico della rosa nerazzurra. Al di là delle polemiche arbitrali, suscitate dai casi riguardanti il rigore assegnato e la rete annullata a De Ketelaere, l’Inter ha dato prova della sua concretezza, del suo benessere e, perché no, della bellezza del suo gioco. A 12 partite dalla fine di questo torneo, lo score recita 69 punti in 26 partite (una media di 2,65 punti a match), 67 reti fatti, solo 12 subite, per una straordinaria differenza gol pari a 55. Una media che porta i meneghini all’ipotesi di superare quota 100 e stabilire il nuovo record di punti del campionato di Serie A (fermo a 102 grazie alla Juventus di Antonio Conte, annata 2013-14). 12 punti di vantaggio sulla Vecchia Signora, 16 sul Milan, un percorso straordinario da parte dell’armata di Inzaghi. Ma soffermiamoci sullo stesso tecnico piacentino: considerando tutti gli allenatori (che hanno almeno 100 panchine in nerazzurro, tra tutte le competizioni) l’ex Lazio si posiziona al 1° posto per media punti ottenuti con 2,17. Inzaghi è, dunque, il miglior allenatore della storia dell’Inter dal dopoguerra a oggi.



SCOPRI NELLA GALLERY L A CLASSIFICA DEI MIGLIORI ALLENATORI NELLA STORIA DELL'INTER PER MEDIA PUNTI