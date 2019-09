CHAT E SPOT - Fra i vari punti citati da Icardi c'era anche l'esclusione dalla chat societaria e dagli shooting pubblicitari. La posizione del club, tuttavia, è opposta e sottolinea come Icardi fosse stato incluso nella prima campagna pubblicitaria e che la chat di squadra fosse stata creata solo per la tournée in Asia a cui non ha preso parte per sua volontà e solo dopo, quando l’inter è rientrata, il giocatore è stato reinserito.

Mentre il suo avvocato Giuseppe Di Carlo inviava diffide (l’11 e il 15 agosto, a cui l’Inter ha sempre risposto) chiedendo il reintegro negli allenamenti, Icardi si rifiutava di prendervi parte.

è un nuovo calciatore del Paris Saint Germain e, almeno per un anno, in casa non ripartirà più il tormentone su quello che sarà il suo futuro. La cessione al club parigino ha però un'altra ripercussione importante nelle strategie imminenti della società nerazzurra perché al tribunale del lavoro intentata da Icardi contro l'Inter per farsi reintegrare. Icardi aveva chiesto all'Inter il reintegro in rosa con tanto di indennizzo economico di non meno di 1,5 milioni di euro. L'Inter avrebbe dovuto presentare ieri al collegio arbitrale la propria difesa. Una difesa che viene svelata dal Corriere dello Sport e da Repubblica che sottolineano alcuni punti su cui Icardi lamentava nella sua richiesta di essere stato messo fuori rosa dalla società e a supporto di tale tesi portava argomentazioni legate alle sedute di allenamento in cui lui veniva costantemente escluso dalle sedute tecnico/tattiche. L'Inter però avrebbe sottolineato che, e al dottor Corsini.