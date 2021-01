Futuro ancora da scrivere per Christian Eriksen, ma il fantasista, che ormai non trova più spazio nell’Inter, sembra sempre più vicino al Paris Saint-Germain. I betting analyst danno il suo approdo al club parigino a 1,85 (entro il 2 febbraio 2021), forse complice anche l’arrivo in panchina di Mauricio Pochettino, con cui Eriksen ha già lavorato insieme al Tottenham, con ottimi risultati. La quota, riferisce Agipronews, in calo rispetto al 6,50 di qualche settimana fa, potrebbe essere più di un indizio. In aumento, invece, le quote per un futuro sempre in Serie A: la permanenza all’Inter passa da 2,00 a 4,00, mentre il trasferimento alla Roma sembra ormai fuori discussione. La quota proposta dai bookmaker, da 10,00, è volata a 18,00. Crescono anche le valutazioni che portano all’estero: l’Arsenal passa da 5,00 a 6,00, mentre il Borussia Dortmund si gioca a 10,00 contro i 5,00 di qualche settimana fa; ferma a 10,00, invece, l’opzione Manchester United.