Resta un punto interrogativo in casa Inter il futuro di Christian Eriksen. Antonio Conte non lo ritiene indispensabile anche in prospettiva, mentre per la società il danese è il giocatore in grado di far fare il salto di qualità, oltre a essere un uomo immagine da sfruttare per l'espansione del brand. Sotto contratto fino al 2024, con un ingaggio da 7,5 milioni a stagione, Eriksen può partire a fronte di un'offerta ritenuta congrua.