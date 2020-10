Ancora un gol in nazionale per Christian Eriksen, che sabato sera sarà tra i protagonisti della sfida tra Inter e Milan. Se da titolare o da subentrante si vedrà, ma intanto l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come l'ex Tottenham, senza eccessive pressioni, faccia valere il proprio peso specifico.Ma intanto Christian Eriksen conferma la personale abitudine del 2020:La pausa delle nazionali restituisce all’Inter e ad Antonio Conte un Eriksen rigenerato, nella testa prima ancora che nelle gambe– per timbrare il successo della Danimarca nell’ex giardino di casa. Già, perché la sfida di Nations League si è giocata a Wembley, tempio sacro del calcio inglese che per lungo tempo ha ospitato le gare interne del Tottenham a causa dei lavori al White Hart Lane. E in quel periodo Eriksen era riuscito a stregare anche l’Inter, avversario nei gironi di Champions. Fu proprio grazie a un gol del danese in chiusura di match che gli Spurs riuscirono a battere l’Inter di Spalletti, e quel risultato fu decisivo per l’eliminazione dei nerazzurri e l’inizio della cavalcata straordinaria del Tottenham, chiusa con la finale per contro il Liverpool”.