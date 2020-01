Christian Eriksen nella sede dell'Inter. Il trequartista danese, che ieri ha svolto le visite mediche e ha avuto un primo contatto con la realtà nerazzurra e l'entusiasmo dei tifosi, firmerà oggi il contratto che lo legherà per i prossimi 4 anni e mezzo al club interista.



Contratto fino al 2024, quindi, a 8 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare a 10, affare da 20 milioni di euro con il Tottenham, che saluta uno degli eroi che hanno portato gli Spurs in finale di Champions League. Ora è tempo di una nuova avventura.