Oggi è il giorno di Christian Eriksen all'Inter. Il 27enne centrocampista danese del Tottenham arriva questa mattina a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto col club nerazzurro. L'inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro racconta tutta la sua giornata in tempo reale.



10.03 Christian Eriksen è a Milano. Il danese è atterrato a Linate con un volo privato, ora si trasferirà all'Humanitas e al Coni per le visite di rito e di idoneità. Nel pomeriggio sarà in sede per le firme sui contratti.