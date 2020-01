Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani conto il Watford, Josè Mourinho ha parlato inevitabilmente anche di Christian Eriksen, oggetto del desiderio dell'Inter per il centrocampo. Il tecnico degli Spurs ha confermato quanto detto qualche giorno fa: "Domani giocherà". In attesa di novità, dunque, spazio al danese anche nell'impegno di domani.



OTTIMISMO? - In merito alla trattativa con l'Inter, invece, lo Special One spiega: "Se sono ottimisti significa che sono pronti a farci un'offerta, cosa che non è ancora avvenuta. Chiedete all'agente, ne sa più di me. Sono sorpreso quando vedo gente con responsabilità che ne parla".



I DETTAGLI - Dal club nerazzurro continua intanto ad esserci fiducia: ieri sera Beppe Marotta ha cenato con ​Martin Schoots, agente del danese. L'intesa con il centrocampista è totale: contratto da 8 milioni più bonus fino al 2024.