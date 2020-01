Gli occhi dell’Inter sono puntati su Londra e in particolare sulla squadra di José Mourinho e di Eriksen, grande obiettivo di mercato dei nerazzurri di questa finestra di mercato. Aspettando l'incontro di domani tra la dirigenza e l'agente, il danese questa sera parte in panchina nel match col Norwich. Questo l'undici scelto da Mourinho per la partita: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Moura, Alli, Lamela, Son.