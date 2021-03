Riecco Christian Eriksen. Dopo due giorni di lavoro a parte per una lieve infiammazione al ginocchio sinistro, oggi il danese è tornato ad allenarsi in gruppo in casa Inter. È a disposizione di Antonio Conte per il Torino, ma va verso la panchina. A causa dell'indisponibilità di Arturo Vidal, operato ieri al menisco, il danese non dovrebbe essere rischiato dall'allenatore nerazzurro. Oggi Eriksen ha svolto regolarmente la rifinitura e senza problemi, ma salvo sorprese partirà in panchina contro il Torino. E chi giocherà al suo posto a centrocampo?





LE SCELTE - Lo squalificato Antonio Conte - che non potrà sedere in panchina a Torino - ha provato Roberto Gagliardini a centrocampo accanto a Brozovic e Barella. L'ex Atalanta è il favorito e si candida a giocare dal 1' da mezzala, più indietro di condizione Stefano Sensi e Matias Vecino al momento. Sulle fasce conferme pronte per Hakimi e Perisic, con il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni al centro della difesa. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con Sanchez dalla panchina pronto a subentrare. Un solo cambio dunque rispetto all'Atalanta.