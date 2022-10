Sospiro di sollievo per l'Inter alla vigilia della sfida di Champions League con il Barcellona. Gli esami a cui si è sottoposto Lautaro Martinez per l'affaticamento muscolare accusato dopo la gara con la Roma hanno escluso lesioni per l'attaccante argentino. Sarà dunque Simone Inzaghi a decidere se impiegarlo o meno contro i blaugrana.



INFERMERIA - Una buona notizia, senza dimenticare le defezioni con cui i nerazzurri devono già fare i conti: in attacco è già certa l'assenza di Romelu Lukaku, in forte dubbio anche per il Sassuolo come evidenziato da Inzaghi, così come quella di Marcelo Brozovic a centrocampo.