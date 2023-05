#Inter, il problema alla spalla dovrebbe tenere a riposo #Gosens per circa una decina di giorni. La speranza è di riaverlo per il ritorno di Champions. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 30, 2023

Sospiro di sollievo in casaper. L'esterno tedesco si è sottoposto nella giornata di martedì a ulteriori esami che hannoaccusata in occasione del gol del momentaneo 2-1 nella sfida di domenica scorsa contro la Lazio.- Nessuna operazione per l'ex Atalanta, che proseguirà con la terapia conservativa. Come anticipato da Calciomercato.com, confermati i tempi di recupero intorno ai dieci giorni: Gosens avrà la spalla immobilizzata per una settimana, si valuterà se potrà tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di Serie A con il Sassuolo (13 maggio) e per il derby di ritorno di Champions League con il Milan (16 maggio).