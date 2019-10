Una prestazione da sogno, all'esordio in Champions in uno dei momenti più delicati della stagione dell'Inter. Sebastiano Esposito è sicuramente l'uomo, o meglio il ragazzo d'oro, del momento per il mondo nerazzurro che continuerà ad esaltarlo anche grazie a un lavoro straordinario che sta facendo con lui Antonio Conte. C'è però di più, perchè il club nerazzurro è già pronto a blindarlo.- Per gli addetti ai lavori Esposito non è un nome nuovo. Già da sottoetà dominava in ogni selezione giovanile in cui si è approcciato. Noi dive l'abbiamo presentato dopo i primi due mesi di spola fra Allievi Nazionali e Campionato Primavera () e già allora ilstava provando a strapparlo ai nerazzurri. Non ce l'hanno fatta (anche per la sua volontà) e l'Inter gli ha fatto firmare il prima possibile il suo primo contratto ponendo le basi per la permanenza.- Un contratto della durata triennale in scadenza 30 giugno 2022, il massimo che si poteva fare per un ragazzo ancora minorenne eppure all'Inter hanno già le idee chiare e hanno segnato con un circolino rosso una data importantissima.Secondo il Corriere dello Sport, infatti, per luiPerché per Esposito l'Inter ha grandi progetti e non ha alcuna intenzione di perderlo.