Marotta e Conte organizzano il piano sugli investimenti futuri: l’Inter ha delle priorità ben precise e in base a quelle imbastirà le mosse di mercato della sessione invernale. Fino a qualche settimana fa si era insistito sulla necessità di acquistare una punta, esigenza che nella stretta attualità non appare più così urgente. Merito di due fattori su tutti: l’affidabilità di Sebastiano Esposito, sempre più centrale nel progetto nerazzurro; e il pronto recupero di Sanchez, che ieri è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. Con Lautaro e Lukaku on fire, Esposito sempre più maturo e Sanchez pronto a mettersi a disposizione di Conte, lì davanti non sembrano più esserci problemi, né di numero né di sostanza, considerando che il reparto offensivo può ancora contare anche su Matteo Politano, che i nerazzurri hanno messo sul mercato ma che nel frattempo deve ancora decidere la migliore destinazione per il suo futuro.



DIALOGHI CON VIDAL - Per questo motivo le prossime mosse dell’Inter si concentreranno tutte sul centrocampista e sull’esterno di sinistra. Conte insiste, il tecnico salentino vuole Arturo Vidal, con cui ha già parlato per comprendere quale fosse la disponibilità del cileno circa il trasferimento a Milano. L’ex c.t. ha trovato la porta spalancata, Vidal è impaziente di raggiungerlo e iniziare una nuova avventura, ma prima sarà necessario assecondare le richieste economiche del Barcellona, che non intende privarsi del centrocampista per meno di 20 milioni di euro. La trattativa è alle fasi iniziali ma dopo la prima settimana di gennaio dovrebbe entrare nel vivo.



ALONSO E DARMIAN - L’altra priorità è quella che riguarda l’esterno di sinistra: Asamoah non è più in grado di offrire le dovute garanzie, la cartilagine del ginocchio continua a dargli noie e il solo Biraghi non soddisfa le esigenze di Antonio Conte. L’Inter si è tuffata su Marcos Alonso del Chelsea, primo obiettivo della società nerazzurra, ma al momento le richieste del club inglese sembrano proibitive e per questo motivo Marotta ha riaperto la pista Vidal, pur mantenendo vivi i contatti con l’esterno ex Fiorentina. Con ogni probabilità i nerazzurri arriveranno alla sfida contro il Napoli privi di rinforzi di mercato, ma Conte potrà ugualmente sorridere per i recuperi di Barella e Sensi, oltre che per quello di Sanchez, che a sorpresa potrebbe anche partire per Napoli.



PRIORITA' E OCCASIONI - Le due priorità per l’Inter sono dunque il centrocampista e l’esterno di sinistra. La punta potrebbe diventare un’eventualità nel caso Politano dovesse trovare una sistemazione già nel mercato di gennaio. Giroud è una buona idea ma solo se a costi contenuti, Llorente non convince fino in fondo ma resta una possibilità e poi c’è Petagna, che la Spal vende se di fronte a una buona offerta. La valutazione è di 20 milioni di euro ma il club di Ferrara valuta anche cessioni in prestito con riscatto e questo tipo di operazione potrebbe anche fare al caso dell’Inter.