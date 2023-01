Il mercato degli attaccanti comincia a muovere le sue pedine. Il Benevento ha trovato l’intesa con la Ternana per l’ingaggio di Pettinari e adesso potrebbe liberare Forte, che ha diversi pretendenti (anche Reggina e Frosinone). Sempre a Benevento oggi può arrivare anche il difensore esterno sinistro Tripaldelli (Spal), mentre alla Ternana per sostituire Pettinari si dovrebbe chiudere l’accordo già imbastito con l’Inter per riportare Sebastiano Esposito in Italia (ora è all’Anderlecht).



La Spal ha ufficializzato Fetfatzidis e per il suo attacco valuta Kargbo (Crotone) oltre a Pepito Rossi e in settimana potrebbe avviare la trattativa con Nainggolan, che a giorni vede il suo agente (anche il Cagliari preme per riaverlo) e che il tecnico De Rossi ha esplicitamente richiesto. Lo stesso Cagliari ha rimandato Carboni all’Inter, che l’ha subito girato al Monza.



Oggi ad Ascoli arriva Proia, che è rientrato proprio dalla Spal al Vicenza e da qui è stato girato in prestito. Il Venezia oggi vede lo Spezia per avere Ellertsson, in arrivo nell’operazione che porta Wisniewski in Liguria. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è stata l’ennesima giornata di riflessioni a Cosenza su Viali e il d.s. Gemmi: alla fine il club ha confermato entrambi.