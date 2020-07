Laè ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi?che vi permette di vincere con le vostre intuizioni: basterà indovinare i pronostici sulle 6 partite selezionate ogni turno da Super6 per aggiudicarsi il montepremi. Scopriamo quindi quali sono i 6 match selezionati per il 38esimo turno.Intrecci di campo, con i vantaggi economici che porterebbe il raggiungimento della seconda piazza, e di mercato. Due nomi su tutti sull’asse Bergamo-Milano: Robine Duvan Zapata.Valutazione di almeno 30 milioni: Marotta lo studia, attento anche al pressing della Juve.per un attacco poderoso, in caso di partenza di Lautaro Martinez. Discorsi per ora rimandati, ma nel mercato mai dire mai…. La Lazio di scena al San Paolo, con l’obiettivo secondo posto ancora possibile, seppur legato al risultato di Atalanta-Inter.Ma tutto ruota intorno ad Immobile, oramai sicuro vincitore della Scarpa d’Oro, e vicino al record di marcature in Serie A stabilito da Gonzalo Higuain, in maglia Napoli, proprio al San Paolo, contro il Frosinone, nel 2016.. Incroci sul campo e sul mercato: non è un mistero che il Napoli, prima di virare su, per l’attacco abbia pensato proprio ad Immobile…. Il Verona dei miracoli a Marassi sfida un Genoa con l’acqua alla gola. Ilterzultimo, impegnato con il Parma, dista un solo punto, serve una vittoria per allontanare ogni timore: con ogni altro risultato il rischio retrocessione sarebbe reale.. Lo stesso Juric vivrà una giornata particolare: del Genoa è stato prima capitano, poi allenatore. Ora potrebbe condannarlo alla Serie B: tutto in 90 minuti, solo una squadra tra i liguri e il Lecce resterà in Serie A.