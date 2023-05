Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, non si è presentato a Sky dopo la gara contro il Sassuolo per via di un calo di voce; al suo posto il vice"Lukaku? E' un ragazzo eccezionale, cuore, simpatia, empatia. Credo sia mancato a se stesso prima che a tutti gli altri, vedete quanto può essere un fattore quando è in forma. E' bello poter ruotare così tanto, e tenete conto che ci manca Skriniar e sembra una cosa normale. Abbiamo trovato un Darmian strepitoso e rilanciato Bellanova dietro Dumfries, per ragazzi come Raoul e Asllani ci vuole tempo. Importante mettere un cuscinetto tra noi e il Milan, visto che abbiamo partite importantissime nelle coppe"."La squadra vive di equilibri tattici sottili, facciamo fatica a saltare l'uomo nell'uno contro uno e quindi portiamo in area tanti giocatori, spesso in passato abbiamo pagato questo ma abbiamo rimesso a posto le cose"."Abbiamo attraversato momenti difficili, stiamo ore chiusi in quell'ufficio e Ausilio a volte ci prende in giro dicendo che esce fumo. Ma Simone è sempre il primo a darci la carica, come dopo il rocambolesco pareggio in casa della Salernitana o come quando abbiamo perso 0-2 contro il Bayern Monaco. Lì abbiamo fatto una cena e ci siamo detti di provare fino in fondo a superare il Barcellona, la corsa Champions è partita da lì. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma manca ancora il passo più importante".- "Abbiamo sempre cercato di avvolgere con gli esterni e inserirci con le mezzali, ma credo che semplicemente gli attaccanti siano tornati a registrare i loro numeri naturali. Alcune cose non si possono spiegare, lo sapete bene".