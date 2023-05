Romelu Lukaku, protagonista assoluto di Inter-Sassuolo con la sua doppietta, ha parlato a Sky Sport al termine dell'incontro: "Sono contento, abbiamo vinto la partita. Era importante per noi perché ogni volta che giochiamo in casa con il Sassuolo ci danno un grande fastidio. Il primo anno che ero qui avevamo pareggiato, poi vinto 2-1, l'anno scorso abbiamo perso. Oggi era importante vincere perché era un match point per i primi quattro posti. Stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così".



MOMENTO MIGLIORE - "Si può sempre migliorare. Stiamo facendo tanti gol, ogni giocatore dà il suo per la squadra. Possiamo ancora vincere due trofei, martedì abbiamo una partita difficile contro una squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ma giocheremo in casa e ci prepareremo al meglio".



QUANTA VOGLIA DI GIOCARE MARTEDI' - "Tanta, come chiunque. Ma l'Inter è più importante e quando il mister ha bisogno di me io ci sono".