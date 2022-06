Tra i vari giovani per i quali l'Inter cercava una destinazione c'era anche Sebastiano Esposito che si trasferirà in Belgio, all'Anderlecht. L'attaccante classe 2002 sarà girato nuovamente in prestito, così come era avvenuto quest'anno per il suo passaggio al Basilea e negli anni precedenti al Venezia e alla Spal. Più precisamente, la formula concordata dai due club è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 6/7 milioni di euro e controriscatto a 1 milione. In questo modo, l'Inter si tutela mantenendo il controllo del giocatore.



I NUMERI DI ESPOSITO - Nell'anno appena trascorso in Svizzera con il Basilea, Esposito ha segnato 7 gol e fornito 6 assist tra campionato e Conference League. Con l'Inter esordì il 26 novembre 2019, quando sulla panchina nerazzurra c'era Antonio Conte. In quella stagione, il giovane attaccante riuscì anche a segnare nella vittoria per 4-0 contro il Genoa.