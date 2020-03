Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, esprime la propria opinione su Eriksen.



“Finché ci sarà Conte sulla panchina dell’Inter, non ci sarà mai un giocatore attorno al quale plasmare la squadra. Esiste solo il gruppo. Eriksen è sicuramente un giocatore importante capace di far correre la palla più velocemente di altri, negli ultimi 16 metri e da calcio piazzato può dare tante soluzioni. Può essere la ciliegina sulla torta per l’Inter ma è lui che deve mettersi a disposizione della squadra”.