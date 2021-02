Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha parlato della squadra allenata da Antonio Conte.



“Ieri troppo facile? No, solo alla fine dopo il triplice fischio. La partita aveva le insidie del caso, nella storia è un campo difficile per l’Inter. L’Inter doveva confermarsi, l’assenza di Ribery ha pesato. Una partita difficile per l’Inter che ha giocato bene, con grande compostezza e dal punto di vista tattico, mentale, fisico. Vidal? Non è costante, a volte è anche scomposto negli interventi e può essere causa di qualcosa di negativo dal punto di vista difensivo. Quando sta bene, ti può dare qualcosa di più. Barella? Ha avuto una maturità veloce e costante. Ci sono giocatori che si possono perdere quando passano da un club piccolo ad uno grande, lui è stato veramente bravo a crescere e maturare”.