Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di fcinter1908.it: "Lukaku? Io vedo un giocatore che sta dando tutto quello che ha in ogni partita che affronta. A tanti altri si dà il tempo di adattarsi al nostro campionato, mentre ad altri questo non viene concesso. Ho sentito tanto parlare, per esempio, di de Ligt: si è detto sempre che è un ragazzo giovane, concedendo continuamente delle attenuanti. Mentre per Lukaku non si prende in considerazione il fatto che è arrivato, che ha svolto la preparazione in ritardo, che è un giocatore fisicamente prestante e che quindi potrebbe avere qualche difficoltà in più nel raggiungere la forma, e che comunque ha un atteggiamento che piace, perché è propositivo per la squadra e per il gruppo. A me piace".