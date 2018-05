Il ritorno in Champions dopo sei anni di assenza ha acceso l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter, e probabilmente anche quello dei bookmaker. Esattamente a otto anni dal trionfo nella finale europea contro il Bayern Monaco - che regalò ai nerazzurri il terzo trofeo, dopo campionato e Coppa Italia - i quotisti tornano a puntare sulla tripla impresa interista. Ci sarà tempo fino alla stagione 2020-2021: questo il limite fissato sul tabellone Sisal Matchpoint, che offre a 50,00 un altro “triplete” interista entro le prossime tre stagioni. Intanto, in attesa del ritorno in Europa, le buone notizie arrivano anche dal fronte mercato, visto che i bookmaker confermano Mauro Icardi anche per la prossima stagione: un altro anno in nerazzurro vale appena 1,05 contro il 5,00 del Real Madrid