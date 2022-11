Marotta è stato diretto: "entro il 13 novembre troveremo un accordo con Skriniar". Date precise che fanno presupporre un buon livello della trattativa che l'Inter sta portando avanti con il centrale slovacco in scadenza di contratto. Il rinnovo, quindi, si farà, ma alle condizioni iniziali dei dirigenti nerazzurri che dalla proprietà non hanno ricevuto un extra-budget per poter ampliare l'offerta salariale da proporre al giocatore.