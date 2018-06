Un'altra finale conquistata dalle giovanili dell'Inter, questa volta si tratta del gruppo Under 16 allenato da Gabriele Bonacina, che contenderà ai pari età della Juventus il titolo di campione d'Italia. Questo è quanto riportato dal sito della società nerazzurra.



“Non si è ancora conclusa la stagione del Settore Giovanile nerazzurro, che dopo aver celebrato i successi di Primavera (Scudetto) e Under 15 (Scudetto e Supercoppa), si prepara ad affrontare un'altra finale. Questa volta tocca all'Under 16 di Gabriele Bonacina, che dopo aver battuto 2-1 la Roma in semifinale, contenderà alla Juventus lo Scudetto di categoria. Il match, in programma venerdì 22 giugno alle ore 20.30 allo stadio "Benelli" di Ravenna, verrà trasmesso in diretta da Inter TV e sarà live anche sulla pagina Facebook ufficiale del club”.