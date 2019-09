Era toccato a Lukaku, Sensi, Godin e Brozovic: marcatori o protagonisti dei gol che avevano regalato all'Inter le prime quattro vittorie di campionato. Lui, intanto, aveva subito solo il gol di Joao Pedro a Cagliari, senza regalare particolari prodezze. Nella sfida di mercoledì contro la Lazio, però, eroe di San Siro è stato Samir Handanovic, semplicemente fondamentale e vero e proprio muro che ha respinto i tentativi dei vari Correa (doppia conclusione) e Bastos. Tanto che, al termine del quinto successo stagionale, firmato da D'Ambrosio ma marchiato dall'estremo difensore sloveno, anche Conte ha elogiato le doti di Handa: "Devo essere sincero, ci ha salvati".



SEMPRE EROE - La corsa allo scudetto passa anche da qui, da una difesa sinora (quasi) imperforabile, grazie al nuovo muro Godin-de Vrij-Skriniar, e ad un portiere in grado, anche a 35 anni, di rivelarsi tra i migliori al mondo. Del resto, anche la qualificazione in Champions League ottenuta lo scorso anno porta l'indelebile segno di Handanovic. La memoria riporta all'ultima giornata di campionato, con la drammatica (in senso letterale) notte contro l'Empoli: parate e interventi che chiusero la porta agli assalti toscani e lanciarono i nerazzurri verso l'Europa che conta.



RINNOVO A VITA - Handanovic, in questa Inter, è pedina indispensabile. Leader tecnico e morale, silenzioso ma presente nei momenti che contano. L'Inter finalmente ha un capitano, uno che - anche negli anni precedenti - ci ha sempre messo la faccia. Lo ha fatto nei momenti duri, lo fa ora per placare l'euforia e tenere tutti con i piedi per terra. Per questo, Marotta è pronto a blindarlo e a legarlo all'Inter virtualmente per la vita. In programma, infatti, c'è un rinnovo fino al 2022 (quando avrà 38 anni) che appare sempre più vicino.